به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده بیان کرد: اخیرا در راستای بهینه‌سازی مصرف، سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی به علت برخی ناهماهنگی‌ها ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: اکنون فصل کشت محصولات پاییزه کشاورزان است و نباید سهمیه سوخت کاهش می‌یافت.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول بر ضرورت بازگردانی سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این موضوع باید بررسی و به وضعیت قبل برگردد.

قمرزاده به پیگیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی با استاندار خوزستان و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان اشاره کرد و گفت: کاهش سهمیه سوخت در این فصل که بیشترین نیاز به کارکرد ادوات کشاورزی وجود دارد و تراکتور‌ها باید فعال شوند، اقدامی غیرکارشناسی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این تصمیم کشوری بوده موضوع از طریق نماینده و فرماندار دزفول و سایر مسوولان استانی و کشوری در حال پیگیری است تا اقدامات لازم صورت گیرد ضمن اینکه پیگیری از طریق سایر نمایندگان مجلس نیز در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده در این راستا گفت: موضوع از طریق نماینده دزفول با وزیر نفت نیز مطرح شده و امید است به زودی مشکل حل شود ضمن اینکه نشستی با حضور مدیرکل مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و معاون وزیر نفت نیز برگزار شده و قرار است به زودی این مشکل برطرف شود.

وی افزود: هنوز هیچ آماری از سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی ابلاغ نشده است و به زودی سهمیه ترمیم شده سوخت ماشین آلات در سامانه بارگذاری و ابلاغ خواهد شد.

قمرزاده به وجود چهار هزارو ۵۰۰ دستگاه تراکتور در دزفول اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به آماده سازی زمین و کشت پاییزه، ترمیم سهمیه سوخت ضروری است.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن محصول زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.