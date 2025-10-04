به مناسبت هفته گردشگری جشنواره دیار کاروانسرا‌ها در میامی و پیاده روی در کوچه باغ ها در شهمیرزاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمیدرضا حسنی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: این استان بیش از ۳۰ کاروانسرا تاریخی ثبت ملی شده و ۶ کاروانسرا به ثبت جهانی رسیدند که ۳ باب از آنها در شهرستان میامی واقع است.

در شهمیرزاد هم به مناسبت هفته گردشگری پیاده روی خانوادگی همراه با ورزش و تشریح آداب و رسوم شهر شهمیرزاد در کوچه باغ‌ها و نقاط گردشگری و طبیعت زیبای این شهر برگزار شد.