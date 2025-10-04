به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ روح الله یزدانی افزود: از این تعداد غربالگری‌ها ۲ مورد پیش‌بدخیم و ۴ مورد بدخیم شناسایی شده است.

وی گفت: سابقه خانوادگی و ژنتیکی، شروع زودهنگام قاعدگی و یائسگی دیررس، نداشتن بارداری یا بارداری در سنین بالا، مصرف طولانی‌مدت هورمون‌ها، چاقی، کم‌تحرکی و رژیم غذایی ناسالم از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به این بیماری به شمار می‌روند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌ها در معاونت بهداشتی با بیان اینکه پویش ملی سرطان پستان از ۹ مهر تا ۹ آبان در خراسان شمالی همزمان با کل کشور برگزار می‌شود، افزود: در این پویش، اجرای معاینات، غربالگری و شناسایی افراد مشکوک از خدماتی است که به‌صورت روزانه توسط مراقبین سلامت، بهورزان و ماما‌ها در مراکز بهداشتی ارائه می‌شود.