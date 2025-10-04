به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در سی و سومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به بازدیدهای سرزده خود از روزبازارهای شهرداری در سطح شهر، از عرضه میوه بی کیفیت در برخی غرفه ها گلایه کرد و با تأکید بر ماهیت کار روزبازارها گفت: روزبازارهای شهرداری باید محل عرضه باکیفیت ترین و ارزان ترین میوه باشد.

به گفته هاشمی؛ روزبازار باید سطح دسترسی مردم به میوه و تره بار با کیفیت و با قیمت مناسب را فراهم کند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت میوه در بیرجند و دیگر مراکز استان ها، شهرداری، شورای شهر و دستگاه های اجرایی و نظارتی را مکلف کرد با برگزاری جلسات تخصصی، برنامه ریزی دقیق و ارائه راهکارهای عملیاتی، نسبت به اصلاح شرایط موجود در اسرع وقت تدبیر کنند.

استاندار به وضعیت ذخیره سازی اقلام اساسی استان اشاره کرد و با تشکر از اقدامات دستگاه های متولی در این زمینه، افزود: برنج، شکر، گندم و گوشت سفید باید به میزان کافی و در حد نیاز یک ماه ذخیره سازی شود.

هاشمی پایین تر بودن قیمت گوشت مرغ در خراسان جنوبی به نسبت دیگر استان ها را حاصل هم افزایی دستگاه ها و بخش خصوصی خواند و گفت: این شرایط باید حفظ شود.

به گفته وی؛ اولویت اول تنظیم بازار، ذخیره سازی و تأمین کالا جزو ضرورت های اصلی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تنظیم بازار امری بسیار مهم و جزو تأکیدات دولت چهاردهم است، افزود: ایجاد نارضایی از طریق افزایش قیمت در هر سطحی جرم است و باید برخورد شود.

هاشمی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شهرستان ها باید به ریاست فرمانداران برگزار شود افزود: توان خرید مردم در هر شرایطی باید مدنظر باشد و فرماندارارن باید به موضوع نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشند.

استاندار ساعت پنج صبح امروز شنبه و همزمان با آغاز فعالیت میدان تره بار، به منظور رصد وضعیت موجودی میدان، قیمت‌گذاری اقلام و ... از این مرکز عرضه میوه در بیرجند بازدید کرد.