پخش زنده
امروز: -
روایتی از لباس شهیدانی که با غیرت ، خون و عشق به وطن دوخته شده اند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در روزگاری که امنیت، آرامش و ثبات اجتماعی از مهمترین نیازهای هر جامعه است، هستند کسانی که بی ادعاو بی وقفه با تمام وجود در خط مقدم این ماموریت بزرگ ایستادهاند مامورانی که نه تنها حافظ قانوناند. بلکه با جان خود سپر آرامش مردم شدهاند .
این گزارش روایت گربخشی از ایثارخاموشی است و نگاهی به تلاشهایی که شاید در قاب تصویر نگنجد، اما در حافظهی جمعی این سرزمین جاودانهاند این گزارش ادای احترام کوچکی است به بزرگ مردانی از جمله شهید صادق تقوی اهل شهرستان ساری که در حین خدمت در تاریخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۸ در درگیری با اشرار در ایرانشهر در سن ۲۸ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد او و همرزمانش از جانشان گذشتند تا ما در سایهی امنیت زندگی کنیم خبرنگارمان با لباس این شهید میان مردم رفت تا نظرات آنان را در مورد این لباس مقدس بداند قیمت آن چند؟
هر چه امروز کشور ما دارد و هرچه درآینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است.
گزارش از عباس نواییان: