فرمانده انتظامي شهرستان سمنان از دستگيري فردي خبر داد که در پوشش فروشگاه آرايشي و بهداشتي، قرص و شربت هاي غير مجاز می فروخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ عباس عرب گفت : ماموران انتظامي شهرستان سمنان با اشرافيت اطلاعاتي پي بردند، فردي در فروشگاه آرايشي و بهداشتي خود اقدام به فروش قرص و شربت هاي غيرمجاز به شهروندان کرده است.

وي افزود: پليس، پس از اطمينان از اینکه اقلام ممنوعه داخل انبار فروشگاه نگهداري می شود ، با هماهنگي قضایی در عملياتی غافلگيرانه از انبار بازرسی و مقادير زيادي قرص، شربت و داروهاي غيرمجاز و شيرخشک فاسد کشف و ضبط کردند.

پرونده فرد خاطی به مراجع قضايي ارسال و متهم به دستور قضايي روانه زندان شد.