به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اعلام کرد : آثار به نمایش در آمده در این رویداد منتخبی از با کیفیت‌ترین آثار عکاسی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری و طبیعی استان کرمانشاه می‌باشد که در قالب چهل اثر نفیس یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های عکاسی استان کرمانشاه را رقم زده است.

این رویداد توسط انجمن عکاسان استان و با حمایت اداره کل امور اجتماعی استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شده است.

علاقمندان از ۱۳ تا ۱۶ مهر ماه همه روزه از ساعت۱۶ تا ۱۸ می‌توانند از آثار این رویداد در نگار خانه میرزا رضا کلهر واقع در مجتمع شهید آوینی در میدان غدیر بازدید نمایند.