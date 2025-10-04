مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به پایان عملیات امداد و نجات سرنشینان بالگرد حادثه‌دیده در اشترانکوه گفت: حال عمومی مصدومان خوب است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به پایان عملیات امداد و نجات سرنشینان بالگرد حادثه‌دیده در اشترانکوه گفت: با کمک نیرو‌های امدادی پیکر جانباختگان سقوط بالگرد هلال احمر و ٧ مصدوم حادثه به مراکز درمانى منتقل شدند.

مهدی پازوکی با بیان اینکه مصدومان در بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا در حال مداوا هستند، گفت: حال عمومی مصدومان نیز خوب است و اقدامات درمانی هم برای مصدومان در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، گفت: برای عملیات امداد و نجات سه سورتی پرواز انجام شد.

پازوکی گفت: بر هم خوردن تعادل و برخورد با کوه علت اولیه حادثه اعلام شده، اما تیم‌های تخصصی هواپیمایی کشور در منطقه حضور دارند و در حال بررسی هستند.

گفتنی است: جمعه یازدهم مهر بالگرد اعزامی هلال احمر با ۹ سرنشین پروازی و امدادی برای نجات یک کوهنورد به قلل سن بران در اشترانکوه اعزام و دچار حادثه شد که متاسفانه خلبان و کمک خلبان جان باختند و سایر سرنشینان زخمی شدند.