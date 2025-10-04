علی بازیار، ملی‌پوش پارا دوومیدانی استان فارس، در رقابت‌های جهانی نشان طلای پرتاب نیزه را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در دوازدهمین دوره مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان، که در هند در حال برگزاری است ، علی بازیار، ملی‌پوش پارا دوومیدانی استان فارس، نشان طلای ماده پرتاب نیزه کلاس F54 را از آن خود کرد.

این ششمین نشان طلای ورزرشکاراان فارسی در این رقابت هاست.

پیش از این هم سیدعلی‌اصغر جوانمردی ملی‌پوش کشورمان در پرتاب وزنه مردان کلاس F۳۵ نشان طلای جهانی را به دست آورد.