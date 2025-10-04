پخش زنده
امروز: -
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور گفت: ایران در راستای سند ملی توسعه این صنعت، هدفگذاری کرده است تا سهم خود را از بازار جهانی گوهرسنگها به ۱ درصد تا سال ۱۴۰۵ و به ۲ درصد تا سال ۱۴۱۰ افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سیدابومحمد هاشمی گفت: ۲۴ مرکز منتخب در کشور به دستگاههای مدرن گوهر تراشی تجهیز و توسعه یافتهاند. این مراکز که در رشتههای فست، دامله و کاروینگ فعالیت میکنند، در قالب طرحی با تمرکز بر تراش بازارمحور و نگاه به بازارهای جهانی، در مراکز آموزش فنی و حرفهای کشور به دستگاههای تخصصی مجهز شدهاند. هدف اصلی این اقدام، توسعه نیروی انسانی متخصص در صنعت گوهرسنگ و جلوگیری از قاچاق سنگهای خام به خارج از کشور است.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با اشاره به سند ملی توسعه گوهرسنگ که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است، تأکید کرد: ۸ وزارتخانه و ۲۰ سازمان دولتی و غیر دولتی تحت مدیریت ایمیدرو در این حوزه فعالیت میکنند. بر اساس این سند، ایران در دو برنامه پنج ساله باید سهم خود را از بازار جهانی گوهرسنگها به ۱ و ۲ درصد برساند.
وی گفت: این طرح توسعهای همچنین شامل آموزشهای بازارمحور در ۳۱ استان کشور است که تاکنون حدود ۷۵۰۰ نفر در رشتههای مختلف گوهر تراشی آموزش دیدهاند. علاوه بر این، ۲۴ مرکز در ۱۵۶ استان کشور بر اساس نیازسنجی و مسئولیت اجتماعی شرکتها تجهیز شدهاند.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور افزود: از سوی دیگر، توسعه فعالیت در حوزه تراش الماس نیز با اولویت ویژهای دنبال میشود؛ موضوعی که پس از انقلاب برای نخستین بار به صورت جامع در حال پیگیری است. در این زمینه، همکاری با دانشگاه تهران در زمینه دانش فنی و ماشینآلات مربوطه انجام شده است.
هاشمی همچنین بر اهمیت برندسازی فعالان و محصولات گوهرسنگ ایرانی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی معرفی افراد و محصولات ایرانی به بازارهای جهانی است.
این اقدامات در کنار اصلاح قوانین واردات گوهرسنگ خام که اکنون آزاد و در چارچوب گروه کالایی مواد اولیه صنعت محسوب میشود، زمینههای رشد و توسعه پایدار صنعت گوهرسنگ ایران را فراهم کرده است. برنامهها شامل برگزاری مسابقات ملی مهارت گوهرسنگ نیز هست که تاکنون دو دوره در فردوس و کرمان برگزار شده و سومین دوره امسال در قم برگزار میشود.
براساس این گزارش ، تجهیز مراکز گوهر تراشی و آزمایشگاههای گوهرشناسی در استانهایی مانند البرز، یزد، همدان، زاهدان و سیرجان از جمله اقدامات اخیر است و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.این توسعه گسترده موجب افزایش ظرفیت نیروی متخصص و ورود تخصصیتر به بازارهای جهانی گوهرسنگ با حفظ ارزش افزوده در داخل کشور شده است.