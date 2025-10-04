پخش زنده
رئیس پارک فناوری پردیس گفت: المپیک فناوری یک ظرفیت به منظور رقابت و اشتغال برای شرکتها و فناوران محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی صفارنیا، رئیس پارک فناوری پردیس، امروز در نشست خبری دومین دوره المپیک فناوری گفت: سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی است که ما امروزه شاهد هستیم، در حوزه فنی مهندسی بیشترین فارغ التحصیلان را داریم و در حوزه دانش بنیان بیش از ۱۰ هزار شرکت فعال در این زمینه داریم و از لحاظ دانشی و تجاری مسیری برای ارزیابی شرکتها ایجاد شده است
وی افزود: المپیک فناوری تمرکزش روی اشخاص است و فناوران نخبه و با استعداد ظرفیت دانشی خود را در معرض دیگران قرار میدهند و ما در المپیک فناوری به دنبال افراد با دانش بالا هستیم و یک فضای چالشی را برای آنها در حوزههای مختلف ای ایجاد میکنیم
صفاریا افزود: در پارک فناوری پردیس رقابتهایی ایجاد شده از جمله؛ اولین دوره المپیک فناوری بود که در سال گذشته با استقبال بسیاری از فناوران روبرو شدیم و امسال به عنوان دومین دوره از این المپیک با استقبال ۶۰ کشور مواجه بودیم.
وی افزود: در این دوره از المپیک، فناوران در حوزههای مختلف هوش مصنوعی، اینترنت اشیا ،پهپاد ،برنامه نویسی، امنیت سایبری با یکدیگر به رقابت میپردازند.
در ادامه مجتبی جبارپور، معاون توسعه توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفت: این مسابقات ابزاری برای کشور محسوب میشود که در حوزههای مختلف اجتماعی ،صنعتی و سایر حوزههای علمی و فناورانه به رقابت میپردازد
وی افزود: در سال گذشته ۶۰۰۰ نفر از کشور در اولین دوره از رقابتها شرکت کردند و امسال بیش از ۱۰ هزار نفر حضور داشتند البته در کنار آن ما امسال با استقبال ۶۵ کشور دنیا مواجه شدهایم و المپیک فناوری ظرفیت تکمیل شدن به یک ویژند بین المللی را دارد
جبارپور افزود: بر اساس مذاکرات اولیه با بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان امسال به صورت حضور در پارک فناوری پردیس و بهره مندی از امکانات و تجهیزات حمایت میشود.
وی افزود: المپیک فناوری نه تنها یک سابقه برای کشف استعدادها بلکه مسیری برای توسعه فناوری و سکویی برای تعالی محسوب میشود.
در ادامه این مراسم، مدیر کل ترویج خوشههای نوآوری پارک فناوری گفت: شروع ثبت نام از تیر ماه بوده و فناوران مسیرهای رقابتی متفاوتی را طی کردهاند و در هر حوزه سهمهای برای تیمها در نظر گرفته شده است.
سجاد عباسی فشمی افزود : این دوره از المپیک از ۵ تا ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می شود.