پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد: در پنجماهه نخست سال جاری، یکهزار و ۶۸۰ تن کالا به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار از یزد صادر شده که تراز تجاری استان یزد در این مدت مثبت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان یزد به ریاست علمدار معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.
علمدار گفت : در این نشست، گزارش عملکرد صادرات و واردات استان یزد در پنجماهه نخست سال جاری بهعنوان مهمترین دستور کار مطرح شد. وی افزود: بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی یکهزار و ۶۸۰ تن کالا به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار از یزد صادر شده و در مقابل ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۶ میلیون دلار، وارد استان یزد شده است. بررسیها نشان میدهد که تراز تجاری استان یزد در این مدت مثبت بوده است.
علمدار با تأکید بر اهمیت حضور پر رنگتر یزد در بازارهای صادراتی گفت: باید برنامهریزی دقیقتری برای صادرات کالاهای تولیدشده از مبدا استان یزد صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد، افزود : در بخش دیگری از این نشست، گزارش برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در اربیل عراق توسط اتاق بازرگانی یزد ارائه شد.
علمدار گفت: همچنین مقرر شد مقدمات سفر هیئت تجاری از اربیل به یزد با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و گسترش صادرات محصولات صنعت ساختمان فراهم شود.
کارگروه صادرات غیرنفتی استان یزد با هدف رصد مستمر وضعیت صادرات، شناسایی بازارهای هدف، رفع موانع پیشروی صادرکنندگان و توسعه حضور یزد در بازارهای بینالمللی بهصورت منظم تشکیل میشود.