مراسم «جشن غنچهها» برای ورود نوآموزان پیش دبستانی صبح امروز، همزمان با سراسر کشور، در مدارس گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم «جشن غنچهها» برای آغاز سال تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی صبح امروز، دوازدهم مهرماه، همزمان با سراسر کشور، در مدارس گیلان برگزار شد.
این آیین به طور نمادین با حضور مدیر کل آموزش و پرورش گیلان و معاون فرهنگی و اجتماعی استاندار، در دبستان شهید «ایلچقران» شهرستان رضوانشهر برگزار شد.
نرگس دستیار مدیر کل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم با تبریک به نوآموزان و آرزوی موفقیت برای آنان، گفت: جشن غنچهها، آغاز سفر پرفروغ تحصیل، دانایی و توانایی برای نوآموزان پیشدبستانی است.
وی افزود: امروز ۱۶ هزار و ۲۲۱ نوآموز پیشدبستانی در سراسر استان، راهی این سفر زیبا و ارزشمند میشوند.
در پایان این آیین «زنگ غنچهها» بهصورت نمادین و با حضور خانوادههای شهدا و مسئولان نواخته شد و نوآموزان، قدم به کلاسهای درس گذاشتند.