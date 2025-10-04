همزمان با هفته گردشگری، در یک بنای تاریخی ۱۵۰ ساله و ثبت شده ملی در شهر رشت، رستوران بوتیک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و ‌صنایع‌دستی استان گیلان گفت: این رستوران بوتیک در خانه قدیمی و ثبت شده ملی به قدمت ۱۵۰ سال، با حضور معاون حقوقی و استانی‌ وزارت میراث‌فرهنگی و سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان به بهره‌برداری رسید.

یوسف سلمان‌خواه افزود: این بنای تاریخی که در زمینی به مساحت هزار مترمربع و با زیربنای ۱۵۰ مترمربع ساخته شده، دارای حیاط بزرگی است که با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی احیا و بازسازی شده است.

وی گفت: راه‌اندازی این رستوران بوتیک موجب اشتغال مستقیم ۲۰ نفر از هموطنان شده است و گامی مهم در راستای توسعه صنعت گردشگری و احیای بناهای تاریخی استان و همچنین نمادی از توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی استان گیلان محسوب می‌شود.