پخش زنده
امروز: -
برنامه هفته نخست مسابقات لیگ دسته یک فوتبال بانوان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
جمعه ۲۵ مهر
هتلهای شبستان رشت-شهباز فراز صفه - ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نماینده همدان-حسن زاده ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه همدان
کوثر فارس-استقلال تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
آراد زاگرس اصفهان _ حافظ شهر راز شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
فولاد خوزستان- وارش مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اهواز
مهرگان پردیس- توکان مهام آیریا- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران