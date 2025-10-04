به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۲۵ مهر

هتل‌های شبستان رشت-شهباز فراز صفه - ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

نماینده همدان-حسن زاده ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه همدان

کوثر فارس-استقلال تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

آراد زاگرس اصفهان _ حافظ شهر راز شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

فولاد خوزستان- وارش مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اهواز

مهرگان پردیس- توکان مهام آیریا- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران