به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سرتیپ دوم پاسدار اخوان در مراسم تکریم و معارفه رییس بیمارستان شهید محلاتی تبریز گفت: نیروی انسانی اولین مولفه تحقق نظام بهره وری است که باید با کیفیت و اثر بخشی، نوآوری، تعهد سازمانی، مهارت و دانش را همزمان داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید کرده اند باید جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی باشیم افزود: هوشمند سازی بیمارستان ضمن اینکه رضایتمندی کارکنان و بیماران را افرایش می‌دهدباعث کاهش میزان خطا‌های پزشکی، سرعت گرفتن اجرای دقیق امور، پیش بینی نتایج پرشکی، اطمینان و اعتماد مردم به خدمات پزشکی، الکترونیکی شدن پرونده بیمار می‌شود.

سردار بابازاده فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا هم گفت: همه کارکنان بیمارستان زینت مجموعه به شمار می‌آیند و هر کس با جهاد در کار خود در رشد و بالندگی مجموعه تاثیر گذار است پس همه ما رسالت داریم به جامعه خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه همه ما باید برای خدا کار کنیم تا تاریخ ساز باشیم افزود: توجه به برخی مسائل بیمارستان شهیدمحلاتی توسط مسئولان بسیار مهم است و انتظار داریم سرمایه گذاری لازم با توجه به ظرفیت‌های استانی برای ارتقای جایگاه و خدمات بیمارستان صورت گیرد.

در این مراسم ضمن معرفی دکتر هادی شیخلو به عنوان رئیس جدید بیمارستان شهید محلاتی از خدمات دکتر علیرضاهادی قدردانی شد.