بیش از ۷۰ نفر از پزشکان فوق‌تخصص و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با انتشار متنی، از برنامه علمی آموزشی «مادر و کودک» شبکه سلامت قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نامه، اساتید دانشگاه ضمن قدردانی از عوامل تولید و پخش این برنامه، تأکید کرده‌اند که پرداختن به موضوعات مهمی همچون ازدیاد جمعیت، درمان ناباروری، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای سلامت مادران، بیماری‌های کودکان، سبک زندگی سالم، سلامت روان مادران و کودکان، فرزندپروری و حرکات اصلاحی نقشی مهم در افزایش آگاهی جامعه، حمایت از خانواده‌ها و ارتقای سلامت کشور ایفا کرده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: برنامه «مادر و کودک» شبکه سلامت با رویکرد علمی و تخصصی ، علاوه بر افزایش سطح دانش عمومی، موجب تقویت اعتماد جامعه به رسانه ملی و فراهم‌سازی زمینه بهبود کیفیت خدمات سلامت در کشور شده است.

پزشکان امضاکننده همچنین بر لزوم تداوم چنین برنامه‌هایی برای حمایت از خانواده‌ها و تحقق سیاست‌های کلان سلامت و جمعیت تأکید کرده و برای دست‌اندرکاران شبکه سلامت آرزوی توفیق روزافزون داشته‌اند.

برنامه «مادر و کودک» هر روز صبح ساعت ۹ بجز جمعه‌ها از گروه سلامت جسم و روان شبکه سلامت به صورت زنده پخش می‌شود.