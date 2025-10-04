دبیر دومین سوگواره ملی «هنر و اندیشه عاشورایی» از آغاز فراخوان این رویداد ملی خبر داد و گفت: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان‌ماه تعیین شده و آثار برگزیده در ۱۶ آذرماه، هم‌زمان با روز دانشجو معرفی و از صاحبان آثار برتر تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر دومین سوگواره هنر و اندیشه عاشورایی امروز در نشست خبری با اعلام فراخوان این رویداد فرهنگی هنری گفت: این سوگواره در رشته‌های عکاسی، گرافیک و پوستر، تصویرسازی، صنایع‌دستی و طراحی لباس عاشورایی برگزار می‌شود و شرکت برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

ندا حمیدی پارسا با بیان اینکه آثار در دو قسمت حرفه‌ای و مخاطب عام داوری می‌شود افزود: علاقمندان تا پایان آبان ماه فرصت دارند برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر و اندیشه به نشانی https://itaihe.ac.ir/ مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه رئیس شورای سیاست گذاری این سوگواره بر عهده استاد مسعود نجابتی است افزود: اختتامیه سوگواره شانزدهم آذر مصادف با روز دانشجو برگزار می‌شود.