به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۰ عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در فهرست «دو درصد دانشمندان برتر جهان» بر اساس گزارش مشترک الزویر و دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

بنا بر اعلام گزارشی از دانشگاه اصفهان، این فهرست که بر پایه داده‌های جدید پروژه‌ای مشترک بین پایگاه داده اسکوپوس و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد تهیه شده است، دانشمندان برجسته را در ۲۲ حوزه اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی از سراسر جهان معرفی می‌کند.

در این گزارش دو روش اعلام مهم وجود دارد: یکی بر اساس شاخص‌های استنادی کلی پژوهشگران (عمر علمی) و دیگری با لحاظ شاخص‌های اصلاح شده متناسب با رشته‌ها و سال‌های فعالیت (۲۰۲۴)، که دانشگاه اصفهان در هر دو روش حضوری درخشان دارد.

حضور پررنگ اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در این گزارش مهم، نمایانگر جایگاه علمی ممتاز و تلاش مستمر دانشگاه در پیشبرد پژوهش‌های با کیفیت و گسترش مرز‌های دانش در سطح بین‌المللی است.

این موفقیت مهم، گامی اساسی در تحقق اهداف دانشگاه اصفهان برای ارتقاء سطح علمی و اعتبار جهانی به شمار می‌آید و مایه افتخار جامعه علمی کشور است.