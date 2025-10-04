پخش زنده
دانشگاه اصفهان بار دیگر در عرصه علم و دانش خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۲۰ عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در فهرست «دو درصد دانشمندان برتر جهان» بر اساس گزارش مشترک الزویر و دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.
بنا بر اعلام گزارشی از دانشگاه اصفهان، این فهرست که بر پایه دادههای جدید پروژهای مشترک بین پایگاه داده اسکوپوس و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد تهیه شده است، دانشمندان برجسته را در ۲۲ حوزه اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی از سراسر جهان معرفی میکند.
در این گزارش دو روش اعلام مهم وجود دارد: یکی بر اساس شاخصهای استنادی کلی پژوهشگران (عمر علمی) و دیگری با لحاظ شاخصهای اصلاح شده متناسب با رشتهها و سالهای فعالیت (۲۰۲۴)، که دانشگاه اصفهان در هر دو روش حضوری درخشان دارد.
حضور پررنگ اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در این گزارش مهم، نمایانگر جایگاه علمی ممتاز و تلاش مستمر دانشگاه در پیشبرد پژوهشهای با کیفیت و گسترش مرزهای دانش در سطح بینالمللی است.
این موفقیت مهم، گامی اساسی در تحقق اهداف دانشگاه اصفهان برای ارتقاء سطح علمی و اعتبار جهانی به شمار میآید و مایه افتخار جامعه علمی کشور است.