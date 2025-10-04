دانش آموزان اسدآبادی به پاس تلاش‌های پلیس در برقراری نظم و امنیت در هفته نیروی انتظامی با اهدای گل از کارکنان انتظامی شهرستان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش و پرورش اسدآباد گفت: امروز دانش آموزان و معلم‌های ۱۰ مدرسه شهرستان اسدآباد از کارکنان نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات شبانه روزی این افراد از آنها قدردانی کردند.

سجاد محمدی شمیم افزود: نیروی انتظامی ما امروزه تنها در حوزه امنیت نقش آفرین نیست بلکه در حوزه‌های مختلف تخصصی نیز مانند بحث پیشگیری با علم و آگاهی و با دانش روز پیش می‌رود و خانواده‌ها و دانش آموزان ما قدردان زحمات نیروی انتظامی هستند.

او تأکید کرد: برای آشنایی دانش آموزان به اهمیت حضور پلیس در جامعه و شناخت وظایف دانش آموزان در مقابل پلیس برنامه داریم در مدارس زنگ پلیس را اجرا کنیم و در این طرح در هر کلاس یک نفر از پرسنل نیروی انتظامی حضور و تدریس کند.