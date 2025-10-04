سفیر قزاقستان در ایران گفت: این کشور از گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه طرح های مشترک کشاورزی، صنعتی و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و فناوری‌های نوین با ایران استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ اونتالاپ اونالبایف روز شنبه در نشست تجاری استان لرستان و کشور قزاقستان افزود: بیش از ۶۵۰ شرکت فعال حوزه‌های کشاورزی و صنایع غذایی در قزاقستان ثبت شده است و شرکت‌های ایرانی می‌توانند از این فرصت برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک بهره‌مند شوند.

وی ضمن تشکر از هماهنگی‌های انجام شده برای این سفر، روابط سیاسی میان ایران و قزاقستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ۲ کشور نه فقط در سطح سیاسی همکاری دارند بلکه ریشه‌های تاریخی و تمدنی مشترک نیز زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی آنها است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی قزاقستان و پیشرفت‌های این کشور در حوزه فناوری، بر استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت زمین‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی تاکید کرد و ادامه داد: هدف ما فقط فروش محصولات خام نیست بنابراین توسعه ارزش افزوده از طریق صنایع تبدیلی در دستور کار قرار دارد.

سفیر قزاقستان به صادرات گندم و جو از به ایران و سایر کشور‌ها اشاره کرد و افزود: با ایجاد برند‌های معتبر و تسهیل فرآیند‌های گمرکی، امکان افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است.

اونالبایف همچنین ظرفیت‌های صنعتی لرستان، از جمله تولید سنگ، صنایع مرتبط و توسعه استارتاپ‌ها را زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک دانست و تصریح کرد: استان شما با توجه به منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی، می‌تواند شریک مهم قزاقستان در پروژه‌های مشترک باشد.

وی به ظرفیت‌های گردشگری لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: همکاری‌های فرهنگی و جذب گردشگران می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

سفیر قزاقستان آمادگی کشورش را برای برگزاری جلسات مشترک، توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های ایران اعلام کرد و از مسئولان و فعالان اقتصادی خواست از فرصت‌های موجود برای توسعه صادرات، ایجاد صنایع تبدیلی و همکاری‌های نوآورانه بهره‌برداری کنند.

امضای تفاهمنامه همکاری

پس از این نشست، اتاق بازرگانی لرستان و اتاق مشترک ایران و قزاقستان در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری، تفاهمنامه‌ای رسمی امضا کردند.

این تفاهمنامه زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تبادل تجارب میان فعالان اقتصادی ۲ کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند گامی مهمی جهت تقویت روابط تجاری ایران و قزاقستان باشد.