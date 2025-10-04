به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین معصوم زاده، اظهار کرد: در ادامه تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان برای مبارزه با شکار غیرمجاز ۴ شکارچی در منطقه حفاظت شده آق داغ و سایر زیستگاه‌های شهرستان خلخال شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: ادوات ضبط شده از این شکارچیان شامل ۳ قبضه اسلحه شکاری مجاز، لاشه ۱۵ قطعه کبک شکار شده، ۱۵ عدد فشنگ ساچمه ای پر بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال با اشاره به گشت و حضور مستمر یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال بطور شبانه روزی در پاسگاه‌های محیط بانی ادامه داد: همچنین یک قبصه اسلحه شکاری غیر مجاز با همکاری بلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان خلخال در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان با حکم مقام قضایی کشف و ضبط شد.

معصوم زاده ضمن قدردانی از همکاری های نیروی محترم انتظامی شهرستان خلخال در برخورد با متخلفین خاطرنشان کرد: از همیاران و دوستداران محیط زیست تقاضا داریم در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیست‌محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط‌ زیست استان گزارش کنند.

گفتنی است؛ منطقه حفاظت شده آق‌ داغ خلخال در جنوب استان اردبیل به مساحت ۹۳ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری از جمله پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، سیاه‌گوش، کل و بز کوهی و پرندگانی همچون کبک، تیهو و انواع پرندگان شکاری است.