تخریب چهار کوره زغال غیرمجاز در رباط کریم به دنبال شکایت مردمی
چهار کوره زغال سنتی غیرمجاز در شهرستان رباط کریم پس از شکایتهای مکرر اهالی روستاهای وهنآباد و محدوده ۴۵ متری فرودگاه و با دستور مقام قضایی تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با بیان اینکه پی دریافت شکایتهای مردمی درباره فعالیت آلاینده یک واحد غیرمجاز تولید زغال سنتی در محدوده روستاهای وهنآباد، بررسیهای میدانی انجام و تخلف محرز شد، گفت: این واحد پس از ارجاع پرونده به مرجع قضایی و طی مراحل قانونی، با دستور مقام قضایی و با حضور کارشناسان اداره محیط زیست و عوامل نیروی انتظامی تخریب شد.
علیرضا فاضلی ثانی، با اشاره به مضرات فعالیت این واحدها گفت: تولید زغال به روش سنتی یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا و تخریب منابع طبیعی است و این کورهها با انتشار حجم بالایی از آلایندههای خطرناک، ایجاد حرارت زیاد و کاهش قدرت باروری خاک، تهدیدی جدی برای سلامت ساکنان و اکوسیستم منطقه محسوب میشوند.
فاضلی ثانی افزود: با آغاز فصل سرما و افزایش احتمال تشدید آلودگی هوا، هرگونه فعالیت آلاینده و غیرمجاز به ویژه در حوزه تولید زغال، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رباط کریم در پایان از شهروندان خواست هرگونه گزارش یا شکایت در زمینه آلودگیهای زیست محیطی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.