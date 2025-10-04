«راحله سیاوشی»، بانوی نهاوندی و قهرمان ووشو ایران با اهدای عضو به چند بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: «راحله سیاوشی» بانوی ووشو کار ایرانی ساکن نهاوند با چندین عنوان قهرمانی با اهدای عضو به چند بیمار زندگی دوباره بخشید.

ویدا سمیعی افزود: راحله سیاوشی ۲۶ ساله به دنبال ضربه به سر در بخش آی. سی. یو بیمارستان علیمرادیان نهاوند بستری شده بود.

او تأکید کرد: پس از تأیید مرگ مغزی از سوی تیم پزشکی با رضایت خانواده، ۲ کلیه، یک کبد و نسوج این بانوی قهرمان اهدا و جاودانه شد.