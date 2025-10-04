پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی از کشف و ضبط ۵۵ قلم شیء تاریخی تقلبی در مراغه و شناسایی و دستگیری متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ غلامرضا زینالی با اشاره به دریافت گزارشی از منابع محلی مبنی بر نگهداری و قصد خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی در مراغه گفت: پس از جمعآوری اطلاعات و راستیآزمایی موضوع، مراتب به اطلاع مقام قضایی رسید و با هماهنگی عوامل انتظامی و اداره آگاهی شهرستان مراغه، عملیات شناسایی و دستگیری فرد مظنون در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی افزود: عوامل انتظامی و اداره آگاهی مراغه در حین اجرای طرح و هنگام تردد فرد مورد نظر با خودرو در سطح شهر، او را متوقف و خودروی او را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این اقدام، ۴۹ عدد سکه از جنس فلز با روکش شبهطلا (بدل از اصل و مربوط به دوره معاصر)، ۵ عدد النگو از جنس مشابه و یک قبضه خنجر معاصر کشف و ضبط شد.
وی گفت: اموال مکشوفه به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد و پرونده در حال بررسی است.
سرهنگ زینالی با قدردانی از همکاری مردم و نیروهای انتظامی، افزود: یگان حفاظت میراثفرهنگی از عموم شهروندان درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش، حفاری یا نگهداری غیرمجاز اشیای تاریخی، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ به این یگان اطلاع دهند.