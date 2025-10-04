برنامه‌های «کتاب‌فرهنگ» با روایت مدارس ایران و دوره قاجاریه، «هفت اقلیم»، همراه جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان از اصفهان و «سایه‌روشن تاریخ» با پرونده‌های تازه از اینستکس تا جنگ شش روزه از رادیو فرهنگ تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب‌فرهنگ» شنبه ۱۲ مهر از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ساعت ۲۰ تا ۲۱، در قالب «شنبه‌های تاریخی» به سازوکار شکل‌گیری مدارس جدید ایران در دوره قاجار می‌پردازد.

در این برنامه این هفته موضوع «تاریخ مدارس ایران» بررسی می‌شود و محور برنامه ، معرفی کتاب «مدارس جدید در دوره قاجاریه؛ بانیان و پیشروان» (قسمت دوم) به قلم و گردآوری دکتر اقبال قاسمی‌پویا است.

دکتر احمد ابوحمزه نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه، به عنوان کارشناس، پیشینه مدارس جدید و نقش آنها در مدرن‌سازی آموزش ایران را بازگو می‌کند و با نویسنده کتاب «مدارس جدید در دوره قاجاریه؛ بانیان و پیشروان» گفت‌و‌گو دارد. بخش‌های برنامه شامل مروری بر دارالفنون به‌عنوان اولین مدرسه مدرن کشور، بخش طنز همراه با حمید پارسا با نگاهی انتقادی و سرگرم‌کننده به تاریخ آموزش، و «برنامک» ویژه مدرسه دختران در ایران است.

کارشناس حضوری این قسمت، دکتر قاسمی‌پویا است که درباره روند ایجاد و گسترش مدارس قاجار و چالش‌های آن زمان سخن می‌گوید.

«کتاب‌فرهنگ» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه سادات علوی‌نکو ساعت ۲۰ تا ۲۱ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «هفت اقلیم»

رادیو فرهنگ با ویژه‌برنامه «هفت اقلیم» از ۱۲ مهرماه، تازه‌ترین خبر‌ها و تحلیل‌های سی‌و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را از اصفهان به گوش مخاطبان می‌رساند.

همزمان با آغاز سی‌و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ویژه‌برنامه «هفت اقلیم» از ۱۲ مهرماه تا پایان جشنواره، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ به مدت ۵۵ دقیقه پخش می‌شود.

این برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، به صورت زنده و با مأموریت پوشش خبرها، رویداد‌ها و حواشی این رویداد سینمایی مهم روانه آنتن می‌شود.

«هفت اقلیم» در قالب گپ‌و‌گفت با سینماگران کودک و نوجوان، گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو با عوامل فیلم‌ها، منتقدین و کارشناسان این حوزه تجربه‌ای شنیدنی برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند. بررسی و تحلیل فیلم‌های داخلی و خارجی سینمای کودک، و معرفی آثار شاخص نیز از بخش‌های مهم برنامه است.

این همراهی رسانه‌ای، بخشی از تلاش رادیو فرهنگ برای پوشش همه‌جانبه جشنواره و پیوند دادن دنیای هنری کودکان و نوجوانان با مخاطبان در سراسر کشور است.

مجله رادیویی «سایه‌روشن تاریخ»

مجله رادیویی «سایه‌روشن تاریخ» شنبه ۱۲ مهر از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۹، با موضوعات متنوع تاریخی و تحلیلی از قرارداد‌های اقتصادی تا تحولات منطقه پخش می‌شود.

برنامه این هفته «سایه‌روشن تاریخ» به تهیه‌کنندگی «یلدا احتشامی و گویندگی فاطمه اسحاق‌تبار با کارشناسی محمد ساجدی، به مرور نقاط تاریک و روشن تاریخ و ارتباط آن با مسائل روز می‌پردازد.

بخش «قراردادها» این بار به اینستکس، سازوکار اروپا برای تجارت با ایران، که قرار بود تجارت با ایران را تسهیل کند، اما در عمل با محدودیت‌های سیاسی و بانکی روبه‌رو شد، می‌پردازد.

در «نقطه‌های پنهان»، ماجرای جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و تأثیر آن بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه بررسی می‌شود.

«معماری قدرت» دکترین‌های بن‌گورین و ترامپ را در سیاست جهانی تحلیل می‌کند، دکترین بن‌گورین، بنیان‌گذار اسرائیل، امنیت را بر برتری نظامی استوار می‌دانست و مقایسه آن با رویکرد ترامپ در سیاست خارجی مورد توجه است.

همچنین در بخش «پهلوی به روایت تاریخ» روایت زندگی و نقش کلنل محمدتقی‌خان پسیان، فرمانده ژاندارمری خراسان و چهره برجسته جنبش‌های استقلال‌طلبانه پس از مشروطه را بازگو می‌کند.

در «پشت پرده اکنون» تازه‌ترین تحولات منطقه مرور می‌شود و «آقای خبرنگار» به معرفی زیوگانف، رهبر حزب کمونیست روسیه، اختصاص دارد.

همچنین مناسبت‌های این روز شامل سالروز شهادت سید هاشم صفی‌الدین و سالروز هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس گرامی داشته می‌شود.

این برنامه با طرح پرسشی تاریخی، مخاطبان را به مشارکت دعوت می‌کند و مخاطبان می‌توانند از طریق تلفن ۲۲۰۴۰۰۸۵ و پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ در گفت‌و‌گو شرکت کنند.