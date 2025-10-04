پخش زنده
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز از اجرای مرحله دوم عملیات زیرسازی آسفالت منازل نورد لوله و جانبازان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مرادحسینی گفت: فاز دوم عملیات زیرسازی و آسفالت در منازل نورد لوله و جانبازان اهواز با هدف بهبود عبور و مرور شهروندان و ساماندهی معابر شهری آغاز شد، در این مرحله بیش از ۳۳ هزار مترمربع از معابر این مناطق برای اجرای آسفالت آمادهسازی شده است.
وی افزود: در این مرحله، ۱۷ معبر اصلی و فرعی در منازل نورد لوله با مساحت ۲۸ هزار مترمربع زیرسازی و آماده آسفالت شدهاند، همچنین در منازل جانبازان نیز ۵ هزار مترمربع از معابر برای اجرای آسفالت آمادهسازی شده است.
مرادحسینی با اشاره به اهمیت تسریع در روند خدماترسانی به مناطق مختلف شهری، بیان داشت: از جمله معابر شاخصی که در این مرحله آماده آسفالت شدهاند، میتوان به خیابان ۲۰ متری اول نورد لوله، خیابانهای ۳ و ۴ نورد و فرعیهای متصل به آن و خیابان ۲۰ متری دوم صلابت و صلابت ۱ تا ۳ اشاره کرد.