رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زنجان گفت: سلامت دام اولویت اصلی دامپزشکی زنجان است و این مجموعه با اجرای بازدیدهای میدانی، برنامههای آموزشی و نظارتهای تخصصی، در مسیر ارتقاء سلامت عمومی گام برمیدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با آغاز فصل پاییز، دامپزشکی شهرستان زنجان مجموعهای از اقدامات هدفمند را در حوزه نظارت بهداشتی، آموزش بهرهبرداران و پایش مراکز تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی اجرا کرده است.
بهرامی ۳۰ بازدید بهداشتی از مراکز عرضه و نگهداری فرآوردههای خام دامی، ۱۵ بازدید تخصصی از مراکز پرورش دام و طیور و ۴ جلسه آموزشی برای دامداران و مرغداران با محوریت پیشگیری، واکسیناسیون و بهداشت شیر از جمله این اقدامات بر شمرد.
وی ادامه داد:نظارت و آموزش، دو بال اصلی دامپزشکی در مسیر سلامت هستند. هدف ما تبدیل دامدار از مصرفکننده خدمات به شریک آگاه در حفظ سلامت دام و جامعه است.
دامپزشکی زنجان اعلام کرد که روند نظارت، آموزش و پایش با جدیت ادامه خواهد یافت و نتایج اقدامات بهصورت مستند در اختیار مراجع مسئول و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.