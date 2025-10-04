فرماندار مراغه ازافزایش ازدواج و کاهش طلاق در این شهرستان خبر داد و افزود: آمار‌ها نشانگر رشد ازدواج و کاهش طلاق در این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه ثبت وقایع حیاتی با اشاره به سالمندی ۱۶ درصد جمعیت مراغه افزود: شاخص سالمندی در این شهرستان بیشتر از میانگین استانی و کشور است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه بر لزوم همکاری شهروندان و خانواده‌های متوفی به ویژه در روستا‌ها برای ثبت به موقع تولد و فوت افراد تاکید کرد و گفت: با ثبت به موقع وقایع حیاتی آمار و اطلاعات دقیق از جمعیت شهرستان در دسترس خواهد بود.

امینیان افزود: وجود آمار دقیق از زاد و وَلَد برای برنامه ریزی امور شهرستان و شناسایی فرصت‌ها و تهدید‌ها یک ضرورت انکار ناپذیر است.

رئیس اداره ثبت احوال مراغه نیز در این جلسه از راه اندازی سامانه سهیم برای ارائه همه خدمات ثبت احوال خبر داد. علی اصغر فضلعلی پور افزود: از ابتدای امسال ۱۸ هزار فقره خدمت به شهروندان در این شهرستان ارائه شده است.