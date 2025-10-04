۵۲ نشست نقد و بررسی فیلم به صورت هفتگی با نمایش آثار مرتبط با مسائل زنان در جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما و مازیار رضاخانی دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس» (جایزه پروین اعتصامی) ضمن هم‌اندیشی در راستای تقویت همکاری‌های مشترک، موزه سینمای ایران همراهی و حمایت خود را از برگزاری این رویداد اعلام کرد.

بر این اساس با امضای تفاهمنامه همکاری، موزه سینما نمایش ۱۰ فیلم بلند سینمایی با محوریت زنان را به عنوان یکی از رویداد‌های جانبی جشنواره برعهده خواهد داشت. همچنین به منظور گسترش تاثیر اهداف جشنواره «لوتوس» و حفظ پیوستگی در اجرای آن، برگزاری ۵۲ نشست نقد و بررسی فیلم به صورت هفتگی با نمایش آثار مرتبط با مسائل زنان یا آثاری ساخته شده توسط زنان فیلمساز با حضور امیر قادری به عنوان منتقد و کارشناس در دستور کار موزه سینما قرار می‌گیرد.

همچنین موزه سینما همزمان با برگزاری نخستین دوره جشنواره ملی فیلم و تئاتر لوتوس در جزیره کیش، نمایش آثار بخش مسابقه این رویداد را در تهران برعهده خواهد داشت.

نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر «لوتوس» به دبیری مازیار رضاخانی به همت سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت آریاتدبیر کیش در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال اثر به این رویداد ۲۰ آبان اعلام شده است.