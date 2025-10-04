به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، از آغاز کشت پاییزه در استان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت محصولات پاییزه و بهاره در استان بیش از ۱۴۳ هزار هکتار است که از این میزان ۱۲۳ هزار هکتار به کشت پاییزه اختصاص دارد.

شهرام عسکری، با بیان اینکه کشت پاییزه در کهگیلویه و بویزاحمد شامل محصولاتی، چون گندم آبی و دیم، جو، کلزا و چغندر قند است، افزود: بر اساس الگوی کشت، کشاورزان مکلف به تولید این محصولات در استان هستند.

عسکری خواستار کشت به موقع کشاورزان استان و اضافه کرد: باتوجه به اینکه کشت پاییزه در مناطق سردسیری استان آغاز شده کشاورزان این نوع کشت را به تاخیر نیاندازند و برای کشت محصولات زراعی به موقع اقدام کنند.

وی ادامه داد: استفاده از ادوات مکانیزه، به‌کارگیری بذر‌های اصلاح‌شده از مراکز مورد تأیید جهاد کشاورزی و مصرف کود‌های مناسب بر اساس نتایج آنالیز خاک، از نکات ضروری برای افزایش بهره‌وری در کشت پاییزه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تناوب کشت را از مهم‌ترین اصول زراعی برشمرد و گفت: استفاده از محصولاتی مانند کلزا و چغندر قند به‌ویژه کشت کلزا، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به حفظ و بهبود کیفیت خاک نیز کمک می‌کند.