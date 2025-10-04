تدوام صدرنشینی پارس جنوبی بوشهر با شکست چادرملو
تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی بوشهر در هفته دهم لیگ برتر، چادرملو اردکان را شکست داد تا همچنان صدرنشین باقی بماند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور، تیم پارس جنوبی بوشهر جمعه شب میزبان تیم چادرملو اردکان یزد بود که این دیدار با برتری ۵ بر۲ پارس جنوبی مقابل حریف یزدی به پایان رسید.
رضا دیری، ابوالفضل سلیمی، محمدعلی نظرزاده، سبحان فاله و نصرالله شاهمرادی گلزنان پارس جنوبی در این مسابقه بودند.
نماینده بوشهر با این پیروزی با ۲۵ امتیازی شد و ضمن تداوم صدرنشینی، یک گام دیگر به قهرمانی در فاصله ۴ هفته تا پایان این رقابتها نزدیک شد.
پارس جنوبی بوشهر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی مهمان فولاد هرمزگان خواهد بود.