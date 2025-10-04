پخش زنده
امروز: -
زنگ آغاز کلاسهای پیش دبستانی در مراسم جشنی به همین مناسبت در همدان نواخته شد و خردسالان به منظور آمادگی بیشتر برای ورود به مدرسه، روانه کلاس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول اداره تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: از امسال پیش دبستانی زیر نظر اداره تعلیم و تربیت با رویکرد توسعه عدالت آموزشی، بالا بردن کیفیت محتوای آموزش، با استفاده از فضای مناسب، فعالیت میکند.
اسفندیاری افزود: در این زمینه مربیان توانمند و کارآمد میشوند، پیش دبستانی شامل ۲ دوره ۴ تا ۵ سال و ۵ تا ۶ سال است که در قالب بازی مهارتهای پایه را آموزش میبینند.
امسال ۱۴ هزار نوآموز از ۲۴ هزار واجد شرایط ورود به پیش دبستانی در استان ثبت نام کرده اند.