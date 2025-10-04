با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، هیئتی متشکل از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان ایران به نمایشگاه قطعات خودرو چین اعزام می‌شوند؛ رویدادی که می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای صادرات، جذب سرمایه و گسترش همکاری‌های فناورانه صنعت خودروی کشور فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ هیئت تجاری و فناوری شامل نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایشگاه قطعات خودرو چین اعزام می‌شوند.

مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی اتومکانیکا در بسیاری از نقاط جهان مانند فرانکفورت، دبی، شانگهای برگزار می‌شود. نمایشگاه قطعات خودرو شانگهای (Automechanika Shanghai) یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های این مجموعه در آسیا شناخته می‌شود.

قطعات و اجزا خودرو: قطعات مکانیکی، الکترونیکی، سیستم‌های شاسی، موتور، روشنایی، قطعات الکتریکی مبتنی بر فناوری‌های مختلف رانندگی (بنزینی، الکتریکی و هیبریدی)، تعمیرات: ابزار‌های تشخیصی، تعمیر بدنه و خدمات پس از فروش، لوازم جانبی و سفارشی‌سازی: تایرها، چرخ‌ها، لوازم الکترونیکی و اتصالات، زنجیره تأمین و بازسازی: نوآوری‌های زنجیره تأمین، بازسازی قطعات و خدمات لجستیکی، محور‌های اصلی نمایشگاه Automechanika Shanghai ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهند. این نمایشگاه از ۳ تا ۸ آذر ۱۴۰۴ در شانگهای برگزار می‌شود.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاری ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌و‌نقل و شهرسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، یک هیات تجاری و فناوری شامل نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان به این نمایشگاه اعزام می‌شوند.

هدف از اعزام این هیات تجاری و فناوری، آگاهی از آخرین پیشرفت‌های فناوری در صنعت قطعات خودرو، بازاریابی و مذاکره با مشتریان بالقوه برای فروش محصولات، مذاکره برای انواع همکاری‌های فناورانه، الگویابی و جستجوی محصولات مناسب برای مهندس معکوس است.

شرکت‌های دانش‌بنیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند به نشانی www.inif.ir/web/guest/automechanika-shanghai-۲۰۲۵ مراجعه کرد.

دانش‌بنیان‌های متقاضی حضور در این هیات تجاری و فناوری تا ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazaal.inif.ir ثبت‌نام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۹۱۲۰۵۵۹۸۸۰ و ۰۹۳۰۹۰۱۵۴۲۹ (گروه مهندسی مشاورین ایده گستر بارثاوا) تماس حاصل نمایند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازاریابی محصولات خود در بازار‌های صادراتی، حمایت از اعزام هیئت‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.