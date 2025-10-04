آغاز عملیات نصب و راهاندازی رآکتور اوره پتروشیمی هنگام
عملیات نصب و راهاندازی رآکتور پیشرفته اوره در شرکت پتروشیمی هنگام، با حضور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، به طور رسمی آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در جریان بازدید محمد شریعتمداری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس و هیئتی از مدیران این شرکت، عملیات نصب رآکتور پیشرفته اوره که حمل آن به کشور با چالشهای متعددی همراه بود آغاز شد تا گام اصلی راهاندازی کامل طرح اوره و آمونیاک هنگام برداشته شود.
این واحد که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته طراحی و اجرا شده، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید اوره کشور و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی محسوب میشود.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی در اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: راهاندازی رآکتور واحد اوره نهتنها موجب افزایش چشمگیر تولید محصولات نیتروژنی خواهد شد، بلکه به تکمیل زنجیره ارزش و رشد صادرات غیرنفتی کشور کمک میکند. اوره یکی از محصولات راهبردی در حوزه صادراتی است که نقش بسزایی در افزایش ارزآوری برای اقتصاد کشور دارد.
محمد شریعتمداری با تأکید بر نقش نیروی انسانی در پیشرفت صنعت پتروشیمی، افزود: کارگران و کارکنان، ارزشمندترین سرمایههای این مجموعه و کل صنعت پتروشیمی هستند. توسعهای که امروز در حال تحقق است و بدون تلاش و تعهد این سرمایههای انسانی امکانپذیر نبود.
وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و منطقهای کنونی گفت: امروز در شرایط حساسی قرار داریم، اما خوشبختانه با هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، این دوران نیز با همدلی، تلاش و خودباوری پشت سر گذاشته خواهد شد و کشور در مسیر ثبات و توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در پایان با تأکید بر تعهد این شرکت به توسعه پایدار، یادآور شد: اجرای طرح یاد شده نشاندهنده عزم جدی ما برای تقویت زیرساختهای صنعتی، کاهش وابستگی به خارج و تحقق اهداف بلندمدت در حوزه اقتصاد دانشبنیان است.