آغاز عملیات نصب و راه‌اندازی رآکتور اوره پتروشیمی هنگام

عملیات نصب و راه‌اندازی رآکتور پیشرفته اوره در شرکت پتروشیمی هنگام، با حضور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، به طور رسمی آغاز شد.