به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محسن زمانی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان گفت: این دوره های آموزشی تخصصی با حضور ٧۶ نفر از امدادگران و نجاتگران برگزار شد.

او افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با مباحثی، چون مکالمه در بی سیم، کد و رمز در بی سیم، عملیات ارتباطی، کار با مکان یاب، انواع بی سیم‌های دستی و خودرویی آشنا شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان لارستان بیان کرد: در پایان این دوره ها، آزمون کتبی و عملی برگزار و به قبول شدگان، گواهینامه تخصصی اعطا شد.