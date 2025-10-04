پخش زنده
برنامه «عصر صبا» با موضوع حذف آدمهای سمی در زندگی و برنامه «روستا دوستا» به معرفی جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی روستاهای استان سیستان و بلوچستان میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو صبا در برنامه «عصر صبا» در فضایی متفاوت راهکارهایی برای حذف آدمهای سمی زندگی ارائه میکند.
این برنامه با نگاهی طنزآمیز و با استفاده از نمایشهای کوتاه و گفتوگوهای صمیمانه، به بررسی تأثیر افراد منفیگرا و انرژیگیرنده بر زندگی شخصی و روانی انسانها میپردازد و راهکارهایی برای حفظ سلامت روان و بهبود کیفیت روابط ارائه میکند.
«عصر صبا» در این قسمت تلاش میکند اهمیت کنار گذاشتن آدمهای سمی را که باعث ایجاد استرس، ناامیدی و کاهش انگیزه در زندگی میشوند، به صورت جذاب و آموزنده به مخاطبان منتقل کند.
این برنامه با ایجاد فضایی تعاملی، شنوندگان را تشویق میکند تا از طریق تماس تلفنی و پیامک، تجربیات و نظرات خود را درباره مواجهه با افراد منفی و راههای حفظ آرامش و شادی در روابطشان به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا» برخلاف برنامههای صرفاً کارشناسی، با بهرهگیری از زبان طنز و نمایشهای نمایشی کوتاه، سعی میکند پیامهای مهم روانشناسی و اجتماعی را به گونهای ملموس و قابل فهم به مخاطبان منتقل کند تا همزمان با دریافت اطلاعات کاربردی، لحظاتی مفرح و دلنشین را تجربه کنند.
با پخش این قسمت، «عصر صبا» به مخاطبان یادآوری میکند که حذف افراد منفی و سمی از زندگی، گامی اساسی برای داشتن سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی است و با استفاده از راهکارهای ساده میتوان روابط مثبت و سازنده را در زندگی روزمره گسترش داد.
این برنامه به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و اجرای مهدی مجنونی، با حضور بازیگرانی، چون سارا عرب پوریان و نویسندگی کیاوش کمالیفر، هر روز ساعت ۱۷ از رادیو صبا پخش میشود و با هدف ایجاد فضایی شاد، آموزنده و تعاملی، دغدغههای روزمره مردم را به شیوهای متفاوت و جذاب به مخاطبان خود ارائه میدهد.
برنامه «روستا دوستا»
برنامه «روستا دوستا» در ادامه مسیر آشنایی با روستاهای دیدنی کشور، این هفته به معرفی جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی روستاهای استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.
در نخستین قسمت از این سفر شنیدنی، روز شنبه ۱۲ مهر، شنوندگان به روستای پشامگ در شهرستان سرباز خواهند رفت.
روستا دوستا برنامهای با ساختاری سرگرمکننده و تعاملی در قالب مسابقه رادیویی است که تلاش میکند با طرح پرسشهایی درباره روستاهای ایران، مخاطبان را به سفری ذهنی در دل طبیعت، فرهنگ و زندگی روستایی ببرد.
این برنامه با هدف ترویج شناخت بهتر روستاهای کشور، تقویت پیوند میان شهر و روستا و توجه به ظرفیتهای بومی طراحی شده است.
این برنامه فرصتی برای یادگیری، مشارکت و لذت بردن از تنوع فرهنگی ایران است.
روستای پشامگ، از توابع دهستان پارود در شهرستان سرباز، یکی از مناطق بکر و کمتر معرفیشده سیستان و بلوچستان است. این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در میان کوهها و دشتهای جنوبی کشور، دارای چشماندازهای طبیعی زیبا و هوایی گرم و خشک است. مسجد تاریخی پشامگ، که قدمت آن به دوره پهلوی اول بازمیگردد، از مهمترین آثار تاریخی این روستا به شمار میرود و در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
در این قسمت از برنامه ، مخاطبان با سبک زندگی مردم محلی ، آداب و رسوم سنتی ، معماری روستایی و ظرفیتهای گردشگری پشامگ آشنا میشوند.
این برنامه همچنین با نگاهی فرهنگی، تلاش میکند روایتگر زندگی روزمره مردمی باشد که با کمترین امکانات، فرهنگی غنی و زندگیای پر از اصالت را حفظ کردهاند.
روستا دوستا به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و با اجرای مهدی پر، هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش میشود.