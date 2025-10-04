نمایشگاه عکس جاذبه‌های طبیعی استان گیلان و شهرستان صومعه سرا گشایش یافت و از نویسنده کتاب صومعه‌سرا و قلعه رودخان تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه عکس جاذبه‌های طبیعی استان گیلان وشهرستان صومعه سرا در گالری عباسیه کهن اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۳۰ تابلوی عکاسی اثر استاد فرید کامران نیا از جاذبه‌های گردشگری و طبیعت زیبای استان گیلان به معرض نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته برای بازدید علاقمندان دائر است.

در آیین گشایش نمایشگاه عکس از علی اخلاص نویسنده کتاب صومعه‌سرا و قلعه رودخان با لوح سپاس تجلیل شد.