چهاردهمین همایش بینالمللی سلامت زنان ۱۶ و ۱۷ مهر در مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، متخصص پزشکی اجتماعی و دبیر علمی این همایش گفت: امسال موضوع اصلی همایش، «سلامت و روان» است که در آن به ابعاد گوناگون تأثیر سلامت روان بر سلامت جسمی، اجتماعی و معنوی پرداخته می شود.
دکتر قهرمانی افزود: در این همایش، کارشناسان سلامت زنان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی و دیگر دانشگاهها حضور دارند .
دبیر علمی همایش ادامه داد: امسال ۶۰۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که پس از داوری ۴۶۶ مقاله پذیرفته و مقرر شد بهصورت ارائه الکترونیک در حاشیه همایش نمایش داده شود.
وی همچنین از برگزاری دو کارگاه تخصصی در روز دوم خبر داد و گفت: کارگاه مهارت مدیریت استرس با استفاده از تکنیک ذهنآگاهی ویژه بانوان برگزار خواهد شد. علاوه بر آن، روز جمعه ۱۸ مهر کارگاه «سفیران سلامت بلوغ» با حضور دانشآموزان دختر پایه هفتم برخی مدارس شیراز برپا میشود تا آنان آموزشهای لازم را برای ایفای نقش سفیر سلامت در مدارس خود را فرا گیرند.