پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به تکلیف بیمه مرکزی در اتصال به سامانه املاک گفت: مقرر شد بیمه مرکزی تا پایان مهر با شرکتهای بیمهگر متخلفی که خدماتشان را منوط به خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان نکردهاند برخورد کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد معتمدیزاده از جلسه کمیته اقتصـادی کمیسـیون اصل نودم با حضـور معاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شـهرسـازی، رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بررسی آخرین وضـعیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (اتصال خدمات به سامانه ملی املاک و اسکان کشور) خبر داد.
وی افزود: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲ آیین نامه بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبه شماره ۴ جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مکلف به اتصال و استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده بود ولی متاسفانه این قوانین و مصوبات توسط بیمه مرکزی و شرکتهای بیمهگر اجرایی نمیشد. با پیگیریهای کمیسیون اصل نود و با برگزاری جلسه کمیسیون مذکور مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ و مکاتبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و متعاقبا برگزاری جلسه در محل کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، وظایف بیمه مرکزی را تصریح نمودند و بیمه مرکزی به سامانه ملی املاک و اسکان کشور متصل گردید و استعلامات متعدد انجام داد و برخی از شرکتهای بیمه گر خدمات خود را منوط به خوداظهاری افراد در سامانه ملی املاک اسکان کردند ولی بسیاری از شرکتهای بیمهگر علی رغم استعلام از سامانه املاک و اسکان ولی خدمات خود را منوط به خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان نکردند و بر خلاف قانون اگر افراد در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری هم نکرده باشند از بیمهها خدمت دریافت میکردند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: همچنین برخی علی رغم تصریح قانون بر اطلاعرسانی گسترده توسط دستگاههای خدمات رسان به جامعه هدف خود ولی بسیاری از بیمهگرها، همچنان اطلاعرسانی منوط شدن خدمت دستگاه مربوطه به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را اعلام نکرده بودند و جهت رسیدگی به تخلف برخی شرکتهای بیمهگر در این موضوع جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار و مقرر شد بیمه مرکزی با توجه به اختیارات قانونی که دارد، شرکتهای بیمهگر متخلفی که خدماتشان را منوط به خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان نکردهاند نهایتا تا پایان مهرماه سال جاری، برخورد کند و گزارش این موضوع به کمیسیون ارسال شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد بیمه مرکزی با ابلاغیه و آموزشهای مکفی به شرکتهای بیمهگر به تبیین موضوع تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه خدمات موضوع آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بپردازد تا شرکتهای بیمهگر، صرفا با استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان و تایید تطابق اطلاعات اقامتگاه اصلی به مشتریان خود خدمات ارائه کنند و در صورت عدم خوداظهاری متقاضیان باید از ارائه خدمات جلوگیری شود. همچنین مقرر شد اطلاعرسانی گسترده تشویقی و ترغیبی در خصوص خوداظهاری اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از سوی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمهگر به مشتریان خود صورت گیرد.
معتمدی با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون اصل 90 گفت: مقرر شد بیمه مرکزی با توجه به اختیارات قانونی که دارد، با شرکتهای بیمهگر متخلفی که خدماتشان را منوط به خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان نکردهاند نهایتا تا پایان مهر ماه سال جاری، برخورد کند و گزارش این موضوع به کمیسیون ارسال شود. همچنین مقرر شد بیمه مرکزی با ابلاغیه و آموزشهای مکفی به شرکتهای بیمهگر به تبیین موضوع تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه خدمات موضوع آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بپردازد تا شرکتهای بیمهگر، صرفا با استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان و تایید تطابق اطلاعات اقامتگاه اصلی به مشتریان خود خدمات ارائه کنند و در صورت عدم خوداظهاری متقاضیان باید از ارائه خدمات جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی عمومی به مردم توسط شرکتهای بیمهگر اظهار داشت: همچنین مقرر شد اطلاعرسانی گسترده تشویقی و ترغیبی در خصوص خوداظهاری اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان از سوی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمهگر به مشتریان خود صورت گیرد.