به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تفاهمنامه راه‌اندازی هنرستان‌های وابسته به شیلات خوزستان میان ادارات کل شیلات خوزستان و آموزش و پرورش استان با حضور رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور، معاونین شیلات و جمعی از روسای ادارات به امضای سید شریف موسوی سرپرست اداره کل شیلات خوزستان و ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش استان رسید.

ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در این نشست بیان کرد: سازمان و یا سیستمی پویا و عملکرد خوبی دارد که نقاط ضعف خود را با آگاهی و مطالعه بیابد و سپس در جهت بهبود آن تلاش کند. گام بعد نیز تلاش همراه با برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات است اگر ریزبینی و تیزبینی در این مسیر وجود نداشته باشد اقدامات نیز اثرگذار و مشکل‌گشا نخواهند بود.

وی افزود: در آموزش و پرورش خوزستان کاستی‌ها و مشکلاتی وجود دارد که بیشتر آنها زیرساختی، اساسی و ماحصل چندین دهه است در کنار آن مشکلاتی به صورت خلق الساعه نیز وجود دارد. در همین راستا دو گروه مطالعاتی در آموزش و پرورش خوزستان درحال فعالیت هستند گروه اول، در اتاق فکر خود برای کاهش و یا حل ریشه‌ای مشکلات تلاش می‌کنند چراکه این مشکلات یک روزه به وجود نیامده‌اند و طبعا یک روزه نیز قابل حل نیستند. گروه دوم اما، برای حل مشکلات خلق الساعه و متناسب با موقعیت و شرایط فعالیت می‌کنند.

به گفته علی فر، یکی از مشکلات فعلی در استان خوزستان و حتی کشور نبود نیروی متخصص و ماهر است اگر به دنبال تبدیل شدن به استانی مقتدر و صنعتی هستیم حتما باید نیروی انسانی ماهر تربیت کنیم.



مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برخی کشور‌های صنعتی هیچ منبع پایداری ندارند، اما به دلیل صنعتی بودن و سوق دادن دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش شاهد هستیم که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

وی افزود: هدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش به معنای تولید علم در صنعت و توسعه پایدار می‌باشد. در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴درصد دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش هدایت می‌شدند، اما هم اکنون این عدد به بیش از ۵۰درصد رسیده است.

به گفته علی فر، یکی از دلایل کاهش میانگین نمرات امتحانات نهایی خوزستان در سال‌های اخیر نیز همین امر بوده است. راه توسعه و پیشرفت استان حرکت به سمت مهارت آموزی است. یکی از راه‌های توسعه این رشته‌ها، احداث هنرستان‌های وابسته است که نتیجه آن افزایش بهره‌وری خواهد بود.

در ادامه سید شریف موسوی نیز ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شیلات خوزستان افزود: استان خوزستان یکی از استان‌های پیشرو در تولید آبزیان کشور است، به ویژه در زمینه تولید ماهیان گرمابی از جایگاه خوبی برخوردار است.

موسوی ادامه داد: محصولات شیلاتی این استان سهم قابل توجهی در صادرات کشور داشته و به بازار‌های بین المللی متعددی صادر می‌شوند.

وی تصریح کرد: این استان سالانه بیش از ۹۰ هزار تن تولید آبزی‌پروری دارد و شهرستان‌های شوشتر، خرمشهر و کارون قطب تولید ماهیان گرمابی به شمار می‌روند، به‌گونه‌ای که ۶۵ درصد تولیدات استان در این مناطق انجام می‌شود. همچنین مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان و مشاغل کوچک‌مقیاس از دیگر ظرفیت‌های مهم استان است.

موسوی با بیان اینکه در برنامه‌های آموزشی، توجه ویژه‌ای به تربیت و مهارت آموزی سرمایه‌های انسانی شده و تلاش می‌شود آموزش‌ها هدفمند و نتیجه محور ارائه شود بر اهمیت آموزش موضوعاتی نظیر صید مسئولانه، شناخت ماهیان مولد، حفاظت از بانک ژنتیکی آبزیان خلیج فارس، افزایش سرانه مصرف آبزیان و تاب‌آوری در برابر بحران‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، شوری آب و صید بی‌رویه تأکید کرد.

وی یادآور شد: بخش عمده فعالیت‌های شیلات عملیاتی و اجرایی است و نیاز به تکنسین‌ها، کارگران و نیرو‌های آموزش‌دیده دارد؛ فارغ‌التحصیلان دوره‌های نظری برای ورود به بازار کار نیازمند زمان و مدارک دانشگاهی هستند؛ اما هنرستان‌ها می‌توانند نیرو‌های عملیاتی و تخصصی را در کوتاه‌مدت تربیت کنند که این امر موجب ارتقای عملکرد مزارع پرورش ماهی خواهد شد.

همچنین در زمینه انتقال تجربه، کارشناسان مجرب شیلات استان آمادگی دارند دانش خود را در اختیار هنرجویان قرار دهند.

گفتنی است در این نشست، تفاهمنامه ایجاد ۴ هنرستان وابسته به اداره کل شیلات خوزستان در شهرستان‌های شوشتر، آبادان، خرمشهر و ناحیه یک اهواز منعقد شد. هدف از این تفاهنامه افزایش تنوع رشته‌ها، ارائه آموزش تخصصی زیرنظر شیلات و همچنین حرکت به سوی عدالت آموزشی عنوان شد.