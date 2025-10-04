پخش زنده
نایب رئیس مجلس گفت: به دنبال پیگیریهایی که تعاونیهای ۳۳ گانه داشتند جلسهای با حضور قاطبه نمایندگان استان تهران، معاونت نظارت و همچنین وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد در تشریح نشست امروز مجمع نمایندگان تهران با وزیر راه و شهرسازی، گفت: به دنبال پیگیریهایی که تعاونیهای ۳۳ گانه داشتند جلسهای با حضور قاطبه نمایندگان استان تهران، معاونت نظارت و همچنین خانم وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار شد و بحثهای مفصلی هم صورت پذیرفت که مقرر شده است ظرف هفته آینده جلسه دیگری شکل گیرد تا نتیجه و ماحصل این جلسه که حل موضوع تعاونیهای ۳۳ گانه بوده بررسی و مشخص شود.
وی افزود: در گذشته طرحی به صورت توافق ضمنی بین سازمان ملی زمین مسکن و همچنین اعضای تعاونیهای ۳۳ گانه صورت گرفته و مقرر شده همین موضوع مجدد بررسی شود تا ایرادات آن مرتفع گردد و اگر ایراد و اشکالی هم وجود داشته باشد در سطوح بالاتر و سران قوا برای حل آن پیگیریهای لازم انجام گیرد تا مشکل به حق مردم مرتفع شود، ذینفعان و مردم عزیز بدانند که نمایندگان آنها در خانه ملت برای حل این مشکل هیچ اغماضی نخواهند کرد.