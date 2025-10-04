شاخص کل بورس در اولین روز معاملاتی هفته با افزایش بیش از ۶۴ هزار و ۸۴۸ واحدی معادل ۲.۳۸ صدم درصد به عدد ۲.۷۹۳.۳۳ رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۴۴۶ واحد برابر با ۱.۸ صدم درصد روی عدد ۸۱۷ هزار و ۵۴۸ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در پایان روز به بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات امروز بیش از ۸۷ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند

در مجموع حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه محصولات شیمیایی بود.

صندوق‌های سهامی بیشترین ورود پول افراد حقیقی و صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج را داشتند.