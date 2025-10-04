کارگاه یک‌روزه آموزش تئوری و عملی ژیمناستیک هنری ویژه بانوان، برای نخستین بار در سطح شهرستان به میزبانی هیأت ژیمناستیک بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به گفته احمد نصرالهی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان ؛ کارگاه یک‌روزه آموزش تئوری و عملی ژیمناستیک هنری ویژه بانوان، برای نخستین بار در سطح شهرستان به میزبانی هیأت ژیمناستیک بوکان برگزار شد.

نصرالهی افزود:در این برنامه آموزشی، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان و دانشگاه پیام نور این شهرستان حضور یافتند و به صورت تخصصی با مباحث علمی و عملی ژیمناستیک هنری آشنا شدند.

وی اظهارداشت:مدرس این کارگاه، خانم معصومه عبدی، از مربیان با تجربه این رشته بود که مباحثی همچون اصول حرکات پایه ژیمناستیک، ایمنی در تمرینات، اجرای حرکات نمایشی و نحوه صحیح آموزش به هنرجویان را به صورت تئوری و عملی ارائه داد.

دکتر نصرالهی اضافه کرد:این دوره آموزشی با هدف توسعه رشته ژیمناستیک در بین بانوان، ارتقای سطح دانش و مهارت دانشجویان و ایجاد بستر مناسب برای گسترش فعالیت‌های ورزشی علمی و عملی برگزار شد و با استقبال گسترده علاقه‌مندان مواجه گردید.