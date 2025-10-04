پخش زنده
امروز: -
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از قرارگیری ۱۹ نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران این دانشگاه در فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محتشم محبی گفت: در هشتمین ویرایش از لیست منتشر شده توسط انتشارات الزویر درخصوص سنجش میزان استنادات پژوهشگران پراستناد در پایگاه داده اسکوپوس که در سپتامبر سال ۲۰۲۵ منتشر شده است، ۱۹ نفر از اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان قرار گرفتهاند.
وی افزود: دانشمندان در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیربخش طبق طبقهبندی استاندارد Science-Metrix دستهبندی میشوند و معیار انتخاب شامل اطلاعات استانداردی در رابطه با استناد به مقالات و جایگاه نویسندگی، شاخص H و یک شاخص ترکیبی است.
محبی اضافه کرد: اطلاعات برای دو حالت جداگانه شامل کل دوران فعالیت علمی و فعالیت در یک سال اخیر پژوهشگران منتشر میشود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: براساس لیست موصوف دکتر عزیز حبیبی، دکتر هادی غائبی، دکتر سجاد پیرمحمد، دکتر حسین شایقی، دکتر عزیز باباپور، دکتر یاشار عزیزیان، دکتر سینا فیضالهزاده اردبیلی، دکتر یوسف عباسپور، دکتر عسگر عبادالهی، دکتر عباس صباحی، دکتر اسداله اسدی، دکتر داود سیفزاده، دکتر ماندانا امیری، دکتر سید مهدی رضوی، دکتر حمید حیدرزاده، دکتر اکبر مهدیلو، دکتر مجید حسینپور و دکتر شیما رحیمپوران از اعضای هیأت علمی و مهندس توحید پریخانی از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی هستند که در فهرست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان قرار گرفتهاند.
محبی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به همکاران منتخب و جامعه علمی دانشگاه محقق اردبیلی، ابراز امیدواری کرد: شاهد درخشش بیشتر پژوهشگران دانشگاه در عرصههای علمی بینالمللی در سالهای آینده باشیم.