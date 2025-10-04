پخش زنده
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی از طرح آزادراه تبریز–ارومیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان اجرای این طرح مهم ملی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در این بازدید ضمن تجلیل از تلاشهای خستگیناپذیر عوامل اجرایی، به استمرار فعالیتها حتی در ایام بحرانی جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی_ صهیونیستی علیه کشورمان اشاره کرد و افزود: این پایداری و استمرار کار، نشان از همت والای مجریان این طرح ملی و باور عمیق آنان به نقش آن در پیشبرد اهداف توسعهای کشور دارد.
وی با بیان جایگاه راهبردی آزادراه تبریز_ارومیه، این طرح را یکی از حلقههای مهم کاهش ترافیک، پیشگیری از سوانح رانندگی و تسهیل ترانزیت کالا دانست و تأکید کرد: تکمیل این مسیر، گامی تعیینکننده در اتصال ظرفیتهای تولیدی شمالغرب به بازارهای ملی و بینالمللی است و باید با سرعت و دقت به بهرهبرداری برسد.
طول کل طرح آزادراه تبریز_ارومیه ۱۶۲ کیلومتر و طول طرح در استان آذربایجان شرقی ۱۲۲ کیلومتر است. قطعه یک آزادراه به طول ۲۴.۵ کیلومتر و قطعه ۲ به طول ۱۵.۵ کیلومتر زیر ترافیک رفته است.