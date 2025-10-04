پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه جذب و توسعه سرمایهگذاری در استان در اولویت است، گفت: در همین راستا ۲۹ طرح سرمایهگذاری در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجانغربی بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجانغربی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: جذب سرمایهگذار و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است، و در همین راستا طرحهای خدماتی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری به تصویب اعضای کارگروه امور زیربنایی آذربایجانغربی رسید.
وی ادامه داد: طرحهای مجتمع خدماتی رفاهی، پرورش مرغ گوشتی، احداث هتل، مجتنع گردشگری و احداث سردخانه از جمله طرحهای مصوب در کارگروه امور زیربنایی آذربایجانغربی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این طرحها از شهرستانهای ارومیه، سلماس، بوکان، پیرانشهر، سردشت، شاهیندژ، مهاباد، تکاب، خوی و چایپاره در این جلسه مطرح شدند.
آرامون بیان کرد: سند دستور کار طرح جامع شهرهای مهاباد و بوکان از دیگر طرحهای مطرح شده در این جلسه بود که به بررسی فراتر ارجاع شد.
وی افزود: کارگروه امور زیربنایی یکی از کارگروههای تخصصی در ساختار شورای برنامهریزی و توسعه استان است و کارگروه وظیفه دارد طرحهای عمرانی، توسعهای، زیربنایی، شهری، روستایی، محیطزیستی و گاهی صنعتی و گردشگری را بررسی و درباره آنها تصمیمگیری کند.