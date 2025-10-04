به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان اصفهان گفت: برگزاری جشن غنچه‌ها در کاهش استرس و اضطراب نوآموزان و ایجاد خاطره‌ای خوب و به یاد ماندنی برای کودکان، تاثیرگذار خواهد بود.

علیرضا سلطانی با اشاره به اینکه در پیش دبستانی، عمده تمرکز بر پرورش و تقویت مهارت‌های مهم کودک است و یادگیری مفاهیم پایه و اولیه به صورت بازی محور به کودکان آموزش داده می‌شود افزود: مهارت‌های ارتباطات اجتماعی، مهارت‌های حرکتی، مهارت‌های گفتاری، مهارت‌های شنیداری و توجه و مهارت حل مشکل از جمله مهارت‌های آموزشی در پیش دبستانی است.

وی گفت: مربی سعی دارد تا هنر و خلاقیت کودکان را تقویت کند و مفاهیم اولیه‌ای را مانند علوم و ریاضی به کودکان آموزش دهد.

پیش بینی شده، شمار نوآموزان در کشور به ۹۰۰ هزار نفر نیز برسد. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ثبت نام نوآموزان در کودکستان‌ها و مراکز پیش دبستانی تا آبان ماه ادامه دارد.