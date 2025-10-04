پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشکدۀ علوم اسلامی و انسانی دیجیتال از برگزاری نخستین همایش ملی علوم اسلامی دیجیتال در ۱۷ مهرماه در شهر مقدس قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین اکبر راشدینیا، دبیر علمی همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال و رئیس پژوهشکدۀ علوم اسلامی و انسانی دیجیتال گفت: همانطور که ابزارهای نوین، طب و نجوم را متحول کردند، علوم اسلامی و انسانی نیز نیازمند بهرهگیری از فناوریهای جدید هست، اگر این حوزه از فناوری فاصله بگیرد، دچار همان سرنوشتی خواهد شد که طب سنتی گرفتار آن شد.
رئیس پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور افزود: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) این ضرورت را بهخوبی درک کرد و در سال ۱۴۰۳ با مجوز شورای عالی حوزههای علمیه، پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را با هدف شکل گیری پژوهشهای میانرشتهای و تربیت متخصصانی که هم متون اسلامی و هم با فناوریهای نوین آشنا باشند، تأسیس کرد.
وی گفت: در غرب بیش از پنجاه سال است که علوم انسانی دیجیتال و بیش از یک دهه است که علوم اسلامی دیجیتال پیگیری میشود، لذا اگر ما به موقع حرکت نکنیم، مجبور خواهیم شد مصرفکننده دستاوردهای غرب با نگاه خاص خودشان باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین راشدی نیا با اشاره به هدف از برگزاری این همایش افزود: هدف از برگزاری این همایش، ایجاد انگیزه و آغاز یک حرکت ملی و اسلامی در حوزه مطالعات دیجیتال است تا مراکز علمی کشور در این عرصه هماهنگ و همافزا شوند.
مشارکت مراکز علمی
دبیر علمی همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال به نهادهای مشارکت کننده اشاره کرد و گفت: بیش از پنجاه نهاد علمی و دانشگاهی در این همایش مشارکت دارند که از جمله میتوان به؛ مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز، همچنین مراکزی، چون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دارالحدیث، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، جامعه الزهرا (س)، دانشگاه آزاد اسلامی و ... اشاره کرد.
معاون پژوهشی مرکز نور با بیان اینکه تاکنون ۱۱ پیش نشست برگزار شده است، اظهار داشت: تاکنون ۱۱ پیش نشست همایش در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تبریز، دانشگاه رضوی، دانشگاه قم برگزار شده است و ۲۵۰ مقاله دریافت شده که از آنها ۸۱ مقاله بعد از داوری و ارزیابی تأیید شده است.
زمان برگزاری همایش
حجتالاسلام والمسلمین راشدی نیا اضافه کرد: با توجه به اهتمام شورای علمی و اجرایی همایش مبنی بر برگزاری آن در نیمه دوم سال و بررسی ایام نیمه دوم نتیجه بر آن شد که با توجه به تقارن با ماه رمضان، امتحانات دانشگاهها و تعطیلات تابستان، بهترین زمان، مهرماه تشخیص داده شد. بنابراین، نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جناب آقای دکتر سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در سالن همایشهای دانشگاه معارف اسلامی واقع در شهر قم، بلوار جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
محورهای همایش
حجتالاسلام والمسلمین راشدی نیا به محورهای همایش اشاره کرد و گفت: این همایش در چهار محور اصلی؛ «مبانی نظری علوم اسلامی و انسانی دیجیتال»، «آثار و نتایج نظری و عملی این علوم»، «هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» و «پژوهشهای مروری در این حوزه» در مردادماه ۱۴۰۴ فراخوان مقاله داده است.
وی افزود: در کنار همایش، نمایشگاهی نیز برگزار خواهد شد تا مراکز علمی دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند.