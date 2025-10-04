ایمنسازی ۴۴۷ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان البرز
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از ایمنسازی بیش از ۴۴۷ کیلومتراز محورهای مواصلاتی استان در ششماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ علی زندیفر گفت: درطی شش ماه اول امسال به منظور ارتقای ایمنی تردد، روانسازی عبور و مرور و کاهش حوادث جادهای در محورهای اصلی و فرعی استان ایمن سازی ۴۴۷ کیلومتر انجام شده است.
وی افزود: برهمین اساس در شهرستان کرج: ۱۰۵ کیلومترباند، شهرستان ساوجبلاغ: ۱۳۶ کیلومترباند، شهرستان اشتهارد: ۳۵ کیلومترباند، شهرستان طالقان: ۲۸ کیلومترباند، گچسر: ۷۰ کیلومترباند و شهرسازی نظرآباد: ۷۳ باندکیلومتر در دو باندرفتوبرگشت عملیات خط کشی انجام شده است.
مدیرکل راهداری البرز ادامه داد: علاوه بر خطکشی محورها، اقدامات ایمنسازی نیز در دستور کار بوده که از جمله آن میتوان به نصب نیوجرسی در ۲ کیلومتر از محور کرج ـ کندوان و ۶ کیلومتر از آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین اشاره کرد.
زندیفر همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ عدد تابلوی اطلاعاتی، اخطاری، انتظامی و هشداردهنده در سطح راههای استان نصب و بازسازی شده که نقش مهمی در افزایش ایمنی جادهای دارد.
وی با بیان اینکه ایمنسازی جادهها یکی از اولویتهای اصلی راهداری استان است، تصریح کرد: این اقدامات با هدف کاهش تصادفات، بهبود شرایط ترافیکی و ارتقای کیفیت سفرهای جادهای در البرز صورت میگیرد.
مدیرکل راهداری البرز در پایان از شهروندان و رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، در هنگام تردد به علائم و هشدارهای نصبشده توجه ویژه داشته باشند تا شاهد سفرهای ایمن و کاهش سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی استان باشیم.